Giovanni Scialpi si apre a cuore aperto durante la sua intervista a Domenica In. Racconta di aver lasciato il lavoro per prendersi cura di sua madre, malata di Alzheimer, e di come la musica gli abbia dato la forza di andare avanti in quei momenti difficili. La sua testimonianza emoziona i presenti e rivela un lato più intimo e fragile del cantante.

Nel salotto di Domenica In, Giovanni Scialpi regala uno dei momenti più intensi della puntata dedicata a Sanremo e ai suoi protagonisti. Seduto davanti a Mara Venier, l’artista si lascia andare a un racconto profondo, fatto di ricordi dolorosi ma anche di una nuova consapevolezza. «A 13 anni scrivevo già canzoni», racconta, con la voce che a tratti si spezza. «I miei genitori lavoravano tutto il giorno, io ero spesso solo. Dovevo inventarmi qualcosa per sopravvivere». Quel “qualcosa” è stata la musica, diventata prima rifugio emotivo e poi strada di vita. «Me la sono inventata così, quasi per necessità», confessa, commuovendosi. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Scialpi: «Per curare mia mamma malata di Alzheimer ho lasciato il lavoro. La musica mi ha salvato»

Domenica In, durante la puntata di oggi, ha visto un momento molto emozionante.

Carmine, ex lavoratore, racconta come la perdita del lavoro abbia sconvolto la sua vita, trovando un aiuto prezioso nei volontari di Sant'Egidio.

