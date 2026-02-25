Cardito inaugura il Teatro Beppe Vessicchio | cultura musica e inclusione per il rilancio del territorio

Un teatro come simbolo di rinascita sociale e culturale. A Cardito, nella città metropolitana di Napoli, è stato inaugurato il Teatro comunale dedicato al maestro Beppe Vessicchio, uno spazio pensato non solo per ospitare spettacoli ma per diventare un vero punto di riferimento per la comunità e per le nuove generazioni. La nascita della struttura rappresenta una scelta precisa: investire nella cultura come strumento di crescita e di riscatto per un territorio complesso dell’area nord di Napoli. L’amministrazione comunale ha voluto realizzare un luogo capace di offrire opportunità, aggregazione e nuove prospettive, puntando su arte e formazione come leve di cambiamento sociale. Il progetto del teatro nasce dalla volontà di creare un presidio positivo per il territorio, capace di incidere concretamente sulla qualità della vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

