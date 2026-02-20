Carri allegorici magia e musica dal vivo accendono il Carnevale di Vecchiazzano

Domenica 1 marzo, a Vecchiazzano si torna a fare festa con una giornata tutta all'insegna della condivisione e del divertimento in occasione del tradizionale Carnevale. L'appuntamento, come di consueto, vedrà protagonisti i carri allegorici ma sarà accompagnato da stand gastronomici, spettacoli di magia e sorprese per tutti i bambini. L'appuntamento, che da più di dieci anni si conferma un punto di riferimento per il quartiere, continua a coinvolgere la partecipazione di un ricco numero di persone. "L’evento, che dopo diversi anni di stop, è rinato nel 2014, a ogni edizione cresce ed evolve - racconta Giorgio Fantinelli, uno degli organizzatori".🔗 Leggi su Forlitoday.it

Cogliate si prepara alla magia del 41esimo Carnevale: un viaggio tra serie tv e cartoni animatiCOGLIATE - Il rombo dei motori dei carri allegorici e il fruscio dei costumi colorati sono pronti a tornare protagonisti. Sabato 21 febbraio ... ilsaronno.it

Carnevale, sabato 21 sfilate e carri allegorici in tutto il territorio: location e orariSARONNO – Maschere, carri allegorici, musica e animazione: sabato 21 febbraio il territorio si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno, con ... ilsaronno.it

Ceccano celebra la tradizione con una giornata di festa tra carri allegorici, gruppi mascherati e musica, valorizzando la partecipazione intercomunale e il senso di appartenenza - facebook.com facebook

Torna il Carnevale d #Poirino (To) organizzato dall'Associazione Barba Pero e Magna Danda - le maschere ufficiali - con il sostegno di @crpiemonte. Caratterizzano l’evento la sfilata dei carri allegorici e i molteplici momenti di convivialità x.com