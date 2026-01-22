Per l’edizione 2026, l’Italia non ha ottenuto nomination agli Oscar. Familia, il film selezionato come rappresentante italiano nella categoria Miglior film internazionale, non è stato incluso nella lista finale annunciata dall’Academy. Di conseguenza, i titoli stranieri scelti per questa edizione riflettono le scelte delle rispettive nazioni, mentre l’Italia rimane fuori dalla corsa alla statuetta.

L’ Italia resta fuori dalla corsa agli Oscar 2026. Familia, il film scelto per rappresentare il nostro Paese nella categoria del Miglior film internazionale, non è riuscito a entrare nella cinquina ufficiale annunciata oggi dall’Academy. Il film, che affronta il tema della violenza domestica, con Francesco Di Leva e Barbara Ronchi, era stato selezionato come candidato italiano, ma l’Academy ha premiato altre pellicole per la categoria del Miglior film straniero. I titoli in corsa agli Oscar 2026 sono infatti L’agente segreto, Un semplice incidente di Jafar Panahy, Sentimental Value, Sirat e il discusso La voce di Hind Rajab, che racconta la vera storia di una bambina di sei anni che chiede aiuto ai soccorsi mentre è intrappolata in un’auto sotto attacco a Gaza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Oscar 2026, niente nomination per l’Italia: Familia escluso, ecco i titoli stranieri scelti

