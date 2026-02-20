Bruno, ex portiere del Flamengo, ha passato alcuni anni in carcere per aver ucciso l’amante, una vicenda che ha fatto molto scalpore. Ora, a 41 anni, torna a giocare con il Vasco de Gama di Rio Branco, suscitando reazioni contrastanti tra tifosi e opinione pubblica. La sua presenza in campo, infatti, riaccende il dibattito sulla sua carriera e sulla sua rinascita sportiva. La partita di ieri ha attirato l’attenzione di molti appassionati.

Bruno de Souza è invecchiato. Ha meno capelli, la barba più tossica e bianca, un accenno di pancia. Ha 41 anni, ma il tempo sembra avergli già indicato l’uscita. L’uomo che fece assassinare la sua amante è tornato a giocare. Non è più il ragazzo capitano del Flamengo, Goleiro Bruno, come lo chiamavano. Oggi Bruno è il portiere del Vasco de Gama di Rio Branco, la squadra che gioca nel campionato statale dell’Acre, la quarta divisione. Novanta minuti, due rigori parati, persino uno segnato. Alla fine il turno di coppa lo hanno passato gli altri, quelli del Velo Clube. E va beh, non è questo il punto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Piaceva al Milan, fece uccidere l'amante e andò in galera: a 41 anni Bruno torna a giocare, ed è polemica

