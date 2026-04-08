Bianca Guaccero ha chiarito di non essere incinta e di non aver intenzione di sposarsi con Giovanni Pernice. La conduttrice ha deciso di smentire pubblicamente le voci circolate nelle ultime settimane, confermando che non ci sono piani di matrimonio né di maternità con il ballerino. La sua dichiarazione si aggiunge alle comunicazioni ufficiali rilasciate dall’attrice, che ha scelto di mettere fine alle speculazioni.

Bianca Guaccero ha smentito le voci sulla gravidanza e sul matrimonio con Giovanni Pernice: le sue parole. Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo non solo del possibile matrimonio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ma anche di una possibile gravidanza della stessa conduttrice. Ora ci ha pensato lei stessa a mettere a tacere tutte le voci. Nonostante i nove anni di differenza (lei ne ha 45, lui quasi 36), tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice tutto pare proseguire a gonfie vele. La conduttrice e il ballerino sono a tutti gli effetti una coppia molto affiatata e, da quanto si può notare sui social, molto innamorata. Proprio per questo si è parlato, già dopo solamente tre mesi di relazione, di matrimonio e, nelle ultime settimane, anche di una possibile gravidanza della conduttrice. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “Niente matrimonio e figli con Giovanni Pernice”, la dichiarazione di Bianca Guaccero

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