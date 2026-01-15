Bianca Guaccero il compleanno più dolce con Giovanni Pernice | lo scambio romantico

Bianca Guaccero ha festeggiato il suo 45º compleanno in compagnia di Giovanni Pernice, con cui condivide un legame di oltre un anno. L’occasione è stata un momento di intimità e affetto, sottolineando l’importanza delle persone vicine in occasioni significative. Un evento che ha messo in evidenza il rapporto tra i due, caratterizzato da rispetto e complicità, lontano da clamori e sensazionalismi.

Un compleanno speciale per Bianca Guaccero che ha spento 45 candeline circondata dall'affetto di chi la ama e di Giovanni Pernice, l'uomo che da oltre un anno le cammina accanto senza mai lasciarla sola. "Buon compleanno alla donna più bella del mondo", scrive lui nelle sue storie di Instagram. "La bellezza è quella che tu hai regalato a me dal primo giorno che ti ho stretto la mano in quella sala da ballo. Sei tante cose in una persona sola e non ci si annoia mai con te", ha scritto lei. L'amore è davvero nell'aria. L'amore con Giovanni Pernice. Tra loro c'è stato un riconoscersi reciproco, avvenuto quasi senza sforzo.

