Bianca Guaccero il compleanno più dolce con Giovanni Pernice | lo scambio romantico

Da dilei.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Guaccero ha festeggiato il suo 45º compleanno in compagnia di Giovanni Pernice, con cui condivide un legame di oltre un anno. L’occasione è stata un momento di intimità e affetto, sottolineando l’importanza delle persone vicine in occasioni significative. Un evento che ha messo in evidenza il rapporto tra i due, caratterizzato da rispetto e complicità, lontano da clamori e sensazionalismi.

Un compleanno speciale per  Bianca Guaccero  che ha spento 45 candeline circondata dall’affetto di chi la ama e di  Giovanni Pernice, l’uomo che da oltre un anno le cammina accanto senza mai lasciarla sola. “Buon compleanno alla donna più bella del mondo”, scrive lui nelle sue  storie di Instagram. “La bellezza è quella che tu hai regalato a me dal primo giorno che ti ho stretto la mano in quella sala da ballo. Sei tante cose in una persona sola e non ci si annoia mai con te”, ha scritto lei. L’amore è davvero nell’aria. L’amore con Giovanni Pernice. Tra loro c’è stato un riconoscersi reciproco, avvenuto quasi senza sforzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

bianca guaccero il compleanno pi249 dolce con giovanni pernice lo scambio romantico

© Dilei.it - Bianca Guaccero, il compleanno più dolce con Giovanni Pernice: lo scambio romantico

Leggi anche: Bianca Guaccero e i progetti futuri con Giovanni Pernice

Leggi anche: “Non ho mai parlato, lo faccio”. Bianca Guaccero, la confessione su Giovanni Pernice

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

bianca guaccero party di compleanno - Se hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sposano: spunta labiale alla finale di Ballando/ Presto il matrimonio - Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sposano: spunta labiale alla finale di Ballando con le stelle 2025: presto il matrimonio? ilsussidiario.net

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.