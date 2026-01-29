Carta del Docente | proroga dell’incarico a CONSAP Attesa per l’accredito del bonus 2025 26
Questa mattina, Consap ha annunciato ufficialmente che continuerà a gestire la Carta del Docente anche per il prossimo anno scolastico. La proroga dell’incarico, decisa nel Consiglio di Amministrazione, permette di mantenere attivi i servizi per gli insegnanti, mentre si attende ancora l’accredito del bonus per il 202526. La situazione resta in stand-by, con gli educatori che sperano di ricevere presto le somme promesse.
Nel recente Consiglio di Amministrazione di Consap S.p.A. è stata ufficializzata la proroga dell’incarico per la gestione della Carta del Docente siglata con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La convenzione prevede ora l’estensione della collaborazione fino a dicembre 2028. Consap, fin dall’avvio della misura, opera su mandato del Ministero – responsabile dell’iniziativa – curando l’intero processo di gestione dei rimborsi derivanti dai buoni spesa per gli esercenti convenzionati. In pratica, l’azienda effettua il pagamento delle fatture elettroniche ricevute attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestendo una mole significativa di transazioni in favore dei punti vendita aderenti alla Carta.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Carta del Docente
Carta docente, nessuna domanda da presentare per avere il bonus 2025/26
La Carta docente per il 202526 non richiede più la presentazione di domanda.
Carta del docente, la sentenza per l’accredito va inviata all’Ufficio Scolastico [AGGIORNATO]
La procedura per l’accredito della Carta del docente è stata aggiornata.
Ultime notizie su Carta del Docente
Argomenti discussi: Quando riaprono le graduatorie GPS 2026? La risposta dell’esperto.
Carta del docente 2025/2026, rinnovato accordo con la società Consap fino al 2028: le novitàEntro la fine di gennaio dovrebbe finalmente sbloccarsi la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto. È la prima volta che, al rientro in classe d ... tecnicadellascuola.it
CARTA DEL DOCENTE: RINNOVO DELL’INCARICO A CONSAPRoma, 29 gen - Ieri, nel corso del Consiglio di Amministrazione di Consap S.p.A., è stata ratificata la sottoscrizione della convenzione di Carta del docente con il Ministero dell’Istruzione e del M ... 9colonne.it
Carta del docente. “ I voucher per l’anno scolastico 2025/2026 saranno disponibili a partire dal mese di gennaio 2026.” - facebook.com facebook
Carta docente, atteso entro il 30 gennaio il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito che stabilirà criteri, modalità di assegnazione e importo per l'a.s. 2025/26. Seguirà poi l'accredito, per il quale non sono stati ancora indicati i tempi. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.