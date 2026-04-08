Nidi gratis a Capannori | bonus fino a 527€ per le famiglie

Il Comune di Capannori ha avviato la raccolta di domande per l’iniziativa regionale Nidi Gratis, dedicata all’anno scolastico 2026-2027. La misura prevede un bonus fino a 527 euro per le famiglie che intendono iscrivere i figli ai nidi d’infanzia pubblici e privati aderenti al progetto. La procedura rimane aperta e le domande devono essere presentate seguendo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Capannori ha dato il via alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’iniziativa regionale Nidi Gratis, focalizzata sull’anno educativo 2026-2027. L’operazione mira a ridurre i costi delle rette per i servizi educativi rivolti ai bambini tra i 3 e i 36 mesi. L’amministrazione locale ha reso pubblico l’avviso per coinvolgere le strutture per la prima infanzia che operano sul territorio comunale. Possono partecipare i gestori di nidi privati, a patto che siano accreditati e convenzionati con l’ente pubblico. Per accedere al beneficio, i genitori devono possedere un Isee valido che non superi la soglia dei 40mila euro. Questa misura si inserisce in un piano di sostegno concreto alle famiglie per facilitare la frequenza scolastica dei più piccoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nidi gratis a Capannori: bonus fino a 527€ per le famiglie Nidi Gratis in Toscana 2026/2027: agevolazione per le famiglie fino a 800 euro mensiliFIRENZE – La Regione Toscana ha rinnovato, per il quarto anno consecutivo, il programma Nidi Gratis, la misura che garantisce l’accesso gratuito ai... Toscana, quarta edizione di “Nidi Gratis”: contributi fino a 800 euro al mese per le famiglieLa Regione Toscana avvia la quarta edizione della misura “Nidi Gratis” per l’anno educativo 20262027, il programma che consente alle famiglie con...