Milan Como 1-1 | Leao risponde a Nico Paz un punto a testa a San Siro Come cambia la corsa Champions

Il pareggio tra Milan e Como, avvenuto a San Siro, è stato causato dal gol di Leao che ha risposto a Nico Paz, interrompendo la vittoria dei lombardi. La partita si è conclusa 1-1, lasciando entrambe le squadre con un punto ciascuna. Il risultato influisce sulla corsa alla Champions League, rallentando le ambizioni del Milan di avvicinarsi alle prime posizioni. I rossoneri si sono ripresi nel secondo tempo, ma il pari ha modificato le prospettive di classifica. La partita si è disputata sotto un cielo grigio e piovoso.

Milan Como 1-1, il pareggio di San Siro allontana i rossoneri dallo scudetto nonostante la reazione firmata dal portoghese che salva il secondo posto. Il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A manda in archivio un verdetto che profuma di occasione persa per i padroni di casa e di impresa sfiorata per gli ospiti. A San Siro, la sfida tra Milan e Como termina con un 1-1 vibrante, specchio di una gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Se il pareggio muove la classifica, il sapore è agrodolce per il Diavolo: il distacco dalla vetta si dilata in modo preoccupante, mentre la zona Champions League diventa sempre più una certezza granitica da difendere.