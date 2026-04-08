Nicky Nicolai Quartet | i classici italiani tra jazz e ironia

Venerdì 10 aprile alle 21, nella Sala Pasolini, si terrà lo spettacolo Mille bolle blu con il Nicky Nicolai Quartet. La serata presenterà una selezione di classici italiani interpretati in chiave jazz, con un tocco di ironia. L’evento è organizzato in un locale pubblico e avrà luogo in un ambiente chiuso. La partecipazione è aperta al pubblico senza necessità di prenotazione.

Venerdì 10 aprile alle ore 21, la Sala Pasolini ospiterà il Nicky Nicolai Quartet per lo spettacolo Mille bolle blu. L’evento si inserisce nella rassegna Il colore dei suoni, un progetto del Teatro Pubblico Campano. Il concerto propone una lettura originale di celebri brani della musica italiana, reinterpretati attraverso l’ironia e una nuova freschezza. La serata è guidata da Nicky Nicolai, interprete capace di muoversi tra generi diversi, dal pop al jazz, passando per la canzone d’autore e il teatro musicale. La carriera della cantante è segnata da una versatilità che l’ha portata a riscuotere successo al Festival di Sanremo. La sua identità artistica si è consolidata anche grazie a collaborazioni con Stefano Di Battista, sassofonista con cui condivide non solo la vita privata, ma anche tournée e dischi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nicky Nicolai Quartet: i classici italiani tra jazz e ironia Leggi anche: “Mille Bolle Blu”: Nicky Nicolai e Stefano Di Battista al Teatro Eliseo Jazz protagonista al Cinematocasa: Chiara Minaldi Quartet e Alessandra Mirabella Quartet in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 More Nights of Creative Stories, la rassegna che pone al centro... Argomenti più discussi: Mille bolle blu, Nicky Nicolai Quartet in Sala Pasolini venerdì 10; Alla libreria Barbarossa 'Euthymios', il debutto narrativo di Nicola Sguera. Mille bolle blu, Nicky Nicolai Quartet in Sala Pasolini venerdì 10Venerdì 10 aprile alle ore 21, la rassegna IL COLORE DEI SUONI ospita Mille bolle blu, il nuovo concerto del Nicky Nicolai Quartet, un viaggio musicale che rei ... gazzettadisalerno.it Nicky Nicolai: ‘Porto al Festival la storia di una prostituta’L’anno scorso Nicky Nicolai è stata una delle rivelazioni del Festival: si esibì insieme allo Stefano Di Battista Jazz Quartet con ‘Che mistero è l’amore’ nella categoria Gruppi. Quest’anno ritorna in ... rockol.it Ecco il programma del Teatro Annibal Caro - #CivitanovaMarche VENERDÌ 24 APRILE ore 21.15 NICKY NICOLAI E STEFANO DI BATTISTA JAZZ QUARTET MILLE BOLLE BLU Il ritmo degli anni ’60 tra canzoni di ieri e ri - facebook.com facebook