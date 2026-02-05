Mille Bolle Blu | Nicky Nicolai e Stefano Di Battista al Teatro Eliseo

Sabato sera il Teatro Eliseo di Avellino si riempie di musica con lo spettacolo “Mille Bolle Blu”. Nicky Nicolai e Stefano Di Battista salgono sul palco alle 21.00, pronti a regalare una serata ricca di ritmo e melodia. Gli spettatori si preparano a lasciarsi coinvolgere dall’energia dei due artisti e dalle note che riempiranno la sala.

Sabato 7 febbraio, ore 21.00, il Teatro Eliseo di Avellino ospiterà un evento musicale da non perdere: "Mille Bolle Blu". Un incontro straordinario tra la voce inconfondibile di Nicky Nicolai e l'estro del sax di Stefano Di Battista, che insieme a un Trio Jazz daranno nuova vita ai più grandi.

