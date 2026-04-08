Il 8 aprile 2026 a Firenze si svolge un casting presso la Scuola Nazionale Cinema Indipendente, promosso da Netflix. La produzione cerca attori per una nuova serie televisiva. La chiamata riguarda figure di diverse età e ruoli, con sessioni di audizione che si tengono nel pomeriggio. La selezione si svolge all’interno degli spazi dell’istituto, con i partecipanti che devono portare con sé il materiale richiesto.

Firenze, 8 aprile 2026 - Il mistero è avvolto nella nebbia. Può sembrare un paradosso, perché su Novoli, periferia ovest di Firenze, splende un intenso sole primaverile: ma in Via Ruggero Bardazzi 17, sede da vent'anni della Scuola Nazionale Cinema Indipendente, una folla cinematograficamente sospetta di ragazzi e ragazze, giovani e anziani, fiorentini doc e d'adozione entra ed esce senza soluzione di continuità dalle 9 del mattino: ci dicono che sono 150, 200, forse di più, a fine giornata, quando ancora la luce non è tramontata, saranno probabilmente il doppio. Trama top secret. Federico Sini e Ambra Rossini sono i responsabili di Casting Arts, e stanno lavorando alla profilazione di futuri attori e comparse per una nuova serie targata Netflix. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Netflix a Firenze: casting call per una serie alla Scuola Nazionale Cinema Indipendente

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Temi più discussi: Serie Netflix con vista su Firenze. Parte il casting per gli attori. Un mese di riprese da maggio; Casting per una serie televisiva Netflix; A Firenze casting per una nuova serie tv Netflix.

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CASTING CALL NETFLIX - SERIE TV 08 E 09 APRILE 2026 PRESSO SCUOLA NAZIONALE CINEMA INDIPENDENTE VIA RUGGERO BARDAZZI 17, FIRENZE ORARIO: DALLE 9:00 ALLE ORE 19:00 Per un’importante serie televisiva prodotta da Netflix, - facebook.com facebook