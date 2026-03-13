Cinema indipendente | casting per documentario sulla

Il cinema indipendente nell’Emilia-Romagna sta cercando persone per partecipare a due progetti di documentari in fase di casting. Le produzioni sono aperte a candidati che vogliono essere coinvolti nel processo di ripresa e narrazione. Le selezioni sono rivolte a cittadini della regione interessati a partecipare come attori non professionisti o protagonisti delle storie raccontate.

Il cinema indipendente nell’Emilia-Romagna apre le porte a nuovi volti per due produzioni in fase di casting. Le riprese, previste tra marzo e maggio 2026, cercano interpreti per il documentario sulla musicoterapia e il cortometraggio sulle tensioni provinciali. I progetti puntano a trasformare la vita quotidiana in narrazione visiva intensa, con sede operativa a Bologna e luoghi di girato come Carpi e Forlì. La musica come strumento di risveglio. Un progetto documentaristico sta prendendo forma nel cuore della regione, focalizzandosi su una storia vera che unisce dolore e speranza. La vicenda ruota attorno a un giovane di ventuno anni coinvolto in un grave incidente stradale nel lontano 1994. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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