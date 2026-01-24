Le Guardie della Rivoluzione Islamica in Iran affermano di essere

Teheran, 24 gen. (Adnkronos) - Il Corpo paramilitare delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran è "più pronto che mai, con il dito sul grilletto". Lo afferma il suo comandante, il generale Mohammad Pakpour, mentre le navi da guerra statunitensi si dirigono verso il Medio Oriente. Nournews, un'agenzia di stampa vicina al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, riporta sul suo canale Telegram che il comandante ha avvertito gli Stati Uniti e Israele "di evitare qualsiasi errore di calcolo". "Le Guardie della Rivoluzione Islamica e il caro Iran sono più pronti che mai, con il dito sul grilletto, a eseguire gli ordini e le direttive del Comandante in Capo", ha affermato Pakpour, citato da Nournews. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Pasdaran, 'pronti più che mai, abbiamo il dito sul grilletto'

Iran: comandante Pasdaran, 'affrontiamo guerra globale e diversificata, pronti a rispondere'Il comandante dei Pasdaran iraniani ha sottolineato che l’Iran si trova ad affrontare una guerra complessa e multifaceteda, che coinvolge aspetti economici, sociali, culturali, politici, di sicurezza e informatici.

Iran, Trump vorrebbe “azione militare rapida e decisiva”. Comandante Pasdaran: “Pronti a rispondere”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di preferire un'azione militare in Iran che sia rapida e risolutiva, evitando un conflitto prolungato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il regime iraniano assicura che le proteste sono sotto controllo. Trump Cambiare leadership - Iran, pugno duro contro le minoranze: arrestati 12 membri della comunità Bahai; Iran, Trump: stop azione militare? Vedremo se fermano uccisioni; Iran, Trump e l'ipotesi attacco rapido: cosa succede oggi, le news; Iran-USA, Trump ai leader iraniani: Non uccidete i manifestanti.

Iran: Pasdaran, 'pronti più che mai, abbiamo il dito sul grilletto'Teheran, 24 gen. (Adnkronos) - Il Corpo paramilitare delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran è più pronto che mai, con il dito sul grilletto. Lo afferma il suo comandante, il generale Moh ... iltempo.it

Iran, attacco USA imminente?/ Riaperto spazio aereo, Pasdaran: pronti alla guerra. Quali opzioni per TrumpAttacco USA imminente in Iran? Chiuso e riaperto lo spazio aereo, tutte le opzioni in campo per Trump. Regime reprime ma blocca le esecuzioni ... ilsussidiario.net

Momento conclusivo del presidio della Cisl davanti all’Ambasciata Iraniana: la fiaccolata in memoria di tutte le vittime della repressione dei pasdaran. Un atto di raccoglimento e di forte denuncia. #NonLasciamoliSoli #FreeIran #StopMassacro - facebook.com facebook

Iran, Renew Europe: “Pasdaran terroristi” ma l’Italia vota contro… di @aldotorchiaro x.com