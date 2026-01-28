Trump avverte l' Iran | Il tempo stringe in arrivo un' armata Teheran | Abbiamo il dito sul grilletto

Gli Stati Uniti lanciano un avvertimento all’Iran: il tempo per negoziare si sta esaurendo. Trump dice chiaramente che sta arrivando un’armata e che il prossimo attacco potrebbe essere molto più duro di quello di giugno, quando gli Usa colpirono i siti nucleari iraniani. Teheran risponde minacciando di avere il dito sul grilletto, preparandosi a un possibile conflitto. La tensione tra le due parti cresce, e ora sembra che ogni passo possa portare a una nuova escalation.

Il tempo per sedersi al tavolo e fare un accordo sul nucleare «sta per scadere» e «il prossimo attacco sarà molto peggio» di quello di giugno, quando gli Usa bombardarono i siti nucleari iraniani. Donald Trump rilancia su Truth la sua minaccia a Teheran mentre gli Stati Uniti mettono insieme in Medio Oriente un’enorme potenza di fuoco. La “massiccia armada” Usa diretta verso il Medio Oriente «Una massiccia Armada - ha avvisato il commander in chief - si sta dirigendo verso l’Iran. Si sta muovendo rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. È una flotta più grande, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln, rispetto a quella inviata in Venezuela». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Le Guardie della Rivoluzione Islamica in Iran affermano di essere

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha dichiarato di essere in uno stato di massima prontezza, con il comandante Mohammad Pakpour che afferma: “Abbiamo il dito sul grilletto”.

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

