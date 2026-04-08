Nessuna truffa sui casoni | la replica ora spunta la vendita ai privati
Dopo l’allarme del Comune riguardo a una presunta truffa legata ai casoni di Marano, arriva una risposta ufficiale da parte dello studio di ingegneria che si occupa dell’assegnazione provvisoria dell’asta. Lo studio nega ogni accusa di raccolta fondi ingannevole e chiarisce che la vendita dei casoni ai privati è in corso, senza che siano state riscontrate irregolarità. La vicenda continua a tenere banco tra le parti coinvolte.
Arriva la controreplica sulla vicenda dei casoni lagunari di Marano. Dopo l’allarme lanciato dal Comune su una presunta raccolta fondi ingannevole, lo studio di ingegneria dell’ingegner Luca Amoroso, che rappresenta l’aggiudicatario provvisorio dell’asta, respinge le accuse. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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