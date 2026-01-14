La grande scommessa del piano casa di Meloni tra la caccia ai fondi privati e nessuna fuga di capitali
Il piano casa di Meloni rappresenta una sfida importante, con focus sulla raccolta di fondi privati e la prevenzione della fuga di capitali. A Milano, Mario Abbadessa, ex country manager di Hines Italia, e il suo team mettono a disposizione la loro esperienza per supportare le strategie di sviluppo e investimento legate al progetto. Un impegno volto a garantire stabilità e crescita nel settore immobiliare e oltre.
Milano. La notizia che l'ormai ex country manager per l'Italia del colosso americano Hines, Mario Abbadessa, metterà l'esperienza sua e di un gruppo di colleghi al servizi.
La grande scommessa del piano casa di Meloni, tra la caccia ai fondi privati e nessuna fuga di capitali - Gli investitori legati a Mario Abbatessa, incaricato dal Governo per il progetto da 100 mila abitazioni, dovranno essere persuasi a destinare risorse per case a medio reddito. ilfoglio.it
Piano casa, attenzione ai fragili e prezzi accessibili al ceto medio (ma per 100 mila alloggi servono 4 miliardi) - Il Piano casa targato Meloni punta alla realizzazione di circa 100 mila alloggi nell’arco del prossimo decennio. msn.com
