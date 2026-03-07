Dimissioni fuori termine di Basile? Carreri replica a Sciacca e Giorgianni | Nessuna truffa le carte sono a posto

Il consigliere regionale ha risposto alle accuse sollevate da Sciacca e Giorgianni riguardo alle dimissioni di Basile, affermando che non si tratta di una truffa e che le carte sono in regola. Carreri ha invitato a concentrarsi sui temi e ha sottolineato la differenza tra l'ordinamento regionale e quello nazionale in materia di autonomie locali.

Il coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, in una nota, risponde alle dichiarazioni rilanciate dal candidato sindaco di Rinascita Messina e dall'ex magistrato «Se volete farvi una campagna elettorale, fatela sugli argomenti e non con queste ricostruzioni. La distinzione tra ordinamento regionale e nazionale in materia di autonomie locali la conoscete benissimo. Sapete perfettamente che la Regione Siciliana ha materie di specialità previste dallo Statuto, compreso il sistema delle autonomie locali». Così Nino Carreri, coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, risponde a Gaetano Sciacca e Angelo Giorgianni dopo le dichiarazioni sulle dimissioni di Federico Basile “Le carte sono tutte a posto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina verso le amministrative: Sciacca, Musolino e l’ex giudice Giorgianni insieme tra candidature e strategieUno scatto davanti alla scritta I love Messina racconta incontri, sostegni inattesi e il ritorno pubblico di Giorgianni, tra ipotesi politiche e...

La foto di Musolino con Sciacca e Giorgianni, Simeone: "Casa Riformista resta nella coalizione di centrosinistra"Il presidente provinciale di Italia Viva chiarisce sulle alleanze e conferma l’impegno del partito a un dialogo inclusivo con movimenti civici e...

