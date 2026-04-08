Nelle ultime settimane si sono intensificate le discussioni sulla sicurezza dell’immigrazione e sulla questione fiscale, con decisioni che potrebbero segnare una svolta in questi settori. Intanto, alcuni esponenti politici hanno ribadito la necessità di mantenere la fermezza e di affrontare con decisione le sfide legate a questi temi. La cronaca mostra un fermento crescente su come gestire le problematiche legate all’ordine pubblico e alle entrate dello Stato.

Amici lettori, diamocene reciprocamente atto: qui a Il Tempo avevamo fatto centro parlando di «palude» e di «grumi di potere» scatenati contro il governo. Eccoli qui al naturale: gli animaloni di palude sguazzano in mezzo al fango a cui sono ben abituati. Fango che poi cercano di scagliare contro i nemici. Ci avevano provato in modo maldestro la scorsa settimana contro Giorgio Mulè, «colpevole» di aver strapazzato in tv qualche giustizialista. E ora hanno puntato il bersaglio grosso, cioè Giorgia Meloni. Pure su di lei non hanno niente. Ma il giochino è sempre lo stesso: usare le insinuazioni, i fogli manettari, e naturalmente il cosiddetto «servizio pubblico radiotelevisivo» (altro che Tele-Meloni!), per una opaca campagnetta volta a «mascariare» la Premier. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nervi saldi e svolta su sicurezza immigrazione e tasse. Batterli è un imperativo

Smontare il sogno della sinistra di "arruolare" Mattarella nel fronte del No. Nervi saldi e focus su malagiustiziaIl giochino sporco della sinistra l'hanno capito tutti, tranne qualche inconsapevole e involontario «collaborazionista» mediatico di destra, che c'è...

"Civitanovese, c’è da mantenere i nervi saldi""Una partita che non si decide tanto dal punto di vista tattico, ma più a livello mentale perché dovremo essere bravi a non perdere la testa nei...

Temi più discussi: Serie C, Cittadella-Lecco 2-1: rimonta granata, la svolta nella ripresa; Antonelli nella storia: vince a Suzuka e si prende il Mondiale, la Ferrari sul podio con Leclerc; Affari Tuoi, la puntata del 4 aprile: Andrea dalla Sicilia vince 50mila euro nel Sabato Santo; Snipers, inizia la resa dei conti con l’Edera.

L'editoriale/ Nervi saldi e sano realismoIn quell’autentico garbuglio che sono diventate le relazioni internazionali risulta sempre più arduo interpretare le mosse dei vari attori che si stanno muovendo. Non possiamo dimenticare che per di ... ilmessaggero.it

Il Wto a Davos, situazione globale richiede nervi saldi e reazioni meditateL'anno scorso a Davos, avevo detto: 'state tranquilli'. Quest'anno direi: nervi saldi. Nervi saldi significa non reagire immediatamente a tutto ciò che si vede ed è fondamentale distinguere il ... ansa.it

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb LA PALUDE SPARA FANGO Editoriale: Nervi saldi e svolta su sicurezza, immigrazione e tasse. Batterli è un imperativo - facebook.com facebook

Domenica sera, al fischio d’inizio di Como-Inter, li avremo ad appena -4. Nervi saldi e barra dritta dal primo pallone. x.com