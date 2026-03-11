Yildiz nell’Olimpo del calcio italiano e non solo | è il giocatore di maggior valore in Serie A! Svelato il costo del suo cartellino

Yildiz è diventato il giocatore più valore in Serie A secondo le ultime stime di mercato. Le valutazioni ufficiali collocano il suo cartellino in cima alla classifica italiana, con numeri che testimoniano la sua crescita e il riconoscimento globale nel calcio europeo. La sua presenza in campo e le cifre associate al suo trasferimento attirano l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi.

Yildiz, le stime di mercato incoronano il talento al primo posto in Italia con dei numeri pazzeschi da vero fenomeno nel panorama europeo. Le rilevazioni statistiche certificano il predominio di Yildiz nel campionato italiano. Secondo gli aggiornamenti forniti dall'osservatorio calcistico CIES, il gioiello del club bianconero si attesta in vetta alla graduatoria dei calciatori con il valore di mercato più alto della Serie A. Le stime attribuiscono al talento una valutazione complessiva di ben 132,7 milioni di euro. Una cifra che gli permette di superare nettamente la concorrenza. Al 2° posto della classifica si piazza Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter si ferma a quota 101,8 milioni di euro, staccato in maniera evidente dal vertice di questa specifica e importante classifica.