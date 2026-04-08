Nella via principale di Roveleto rischi per pedoni e automobilisti nulla di concreto è stato fatto

Nella via principale di Roveleto persistono condizioni di pericolo per pedoni e automobilisti, senza che siano stati adottati interventi concreti. Negli ultimi cinque anni, la strada parallela alla via Emilia ha visto aumentare rischi legati alla congestione del traffico, soste irregolari e arredi urbani ormai datati. Inoltre, alcuni cartelli stradali sono caduti o sono appoggiati a terra, mentre le transenne sono ancora presenti senza essere state rimosse o riparate.

«Dall’inizio di questo mandato elettorale abbiamo assistito a cinque anni di pericoli sul controviale, la via parallela alla via Emilia; rischi per pedoni e automobilisti, congestione del traffico, soste selvagge, arredi urbani vetusti, cartelli stradali adagiati sul terreno, transenne agli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Marciapiedi assenti, pavimenti scivolosi e visibilità ridotta: "Rischi per pedoni e automobilisti"I residenti denunciano le problematiche strutturali nella via che porta alla sede comunale. Benevento, Floro Flores: “Non è stato fatto ancora nulla, attenzione al Foggia”Tempo di lettura: 3 minutiVigilia di campionato per il Benevento in campo domani contro il pericolante Foggia dell’ex tecnico Pazienza. Argomenti più discussi: In via Santa Maria, a Rovereto, l’appuntamento con la Gloria pasquale dei commercianti; All’ospedale di Rovereto arriva la risonanza magnetica cardiaca con stress farmacologico: Tecnica avanzata per scovare le ischemie; Rovereto, gli incontri di primavera alla libreria Arcadia: da Walter Veltroni a Valeria Parrella; NUCCIA VED. MINELLI GAMBAZZA - Article. «Nella via principale di Roveleto rischi per pedoni e automobilisti, nulla di concreto è stato fatto»Il gruppo consiliare Rinnoviamo Cadeo: «Non chiediamo grossi investimenti ma almeno piccole modifiche viabilistiche a costo zero che garantiscano più sicurezza» ... ilpiacenza.it Buona Pasqua a tutti gli amici e appassionati! Lui sarà presente a La Fiera di Roveleto domenica 12 non mancare… - facebook.com facebook