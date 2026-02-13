Marciapiedi assenti pavimenti scivolosi e visibilità ridotta | Rischi per pedoni e automobilisti

A causa delle condizioni di abbandono, via Filomeno Consiglio a Brindisi presenta marciapiedi inesistenti, pavimenti scivolosi e scarsa visibilità, creando pericoli sia per pedoni che per automobilisti. La strada, nel centro storico, si trova in uno stato di degrado evidente, con lastre sconnesse e luci che funzionano poco o nulla, aumentando il rischio di incidenti.

I residenti denunciano le problematiche strutturali nella via che porta alla sede comunale. Ancora nessuna risposta alle segnalazioni BRINDISI - Nel cuore del centro storico di Brindisi, a pochi passi da Palazzo di Città, via Filomeno Consiglio versa in condizioni di grave criticità che mettono a rischio l'incolumità non solo dei cittadini, ma anche dei visitatori. Marciapiedi assenti, pavimentazione scivolosa e visibilità ridotta lungo la strada, che rappresenta uno degli accessi principali alla sede comunale, sono alcune delle problematiche strutturali che ne compromettono seriamente la sicurezza.