Il Benevento si prepara alla sfida contro il Foggia, formazione in crisi e allenata dall’ex tecnico Pazienza. Floro Flores, attaccante dei sanniti, ha commentato che finora non sono stati fatti passi avanti e ha avvertito di prestare attenzione ai pericoli rappresentati dai pugliesi. La partita è in programma domani e i giallorossi vogliono conquistare i tre punti.

Tempo di lettura: 3 minuti Vigilia di campionato per il Benevento in campo domani contro il pericolante Foggia dell’ex tecnico Pazienza. A presentare il match nella consueta conferenza stampa mister Floro Flores. CONDIZIONE – “Tranne i soliti gli altri stanno tutti bene. La squadra aveva bisogno di qualche giorno in più di recupero e per questo abbiamo deciso di concedere un extra di riposo. Sono tornati più carichi che mai”. MEANTALITA’ – “E’ una squadra che non molla mai. Anche con qualche acciacco nessuno vuole mai uscire. Giusto così, sono sempre tutti sul pezzo”. CLASSIFICA – “Il clima di euforia è giusto per i tifosi. Noi non facciamo calcoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Floro Flores: “Non è stato fatto ancora nulla, attenzione al Foggia”

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