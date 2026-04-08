Nel polo dell’innovazione, due iniziative sono state avviate contemporaneamente per rafforzare la presenza delle startup. È stata avviata la Fase Due del programma Next Accelerator, mentre è stata aperta la Call 4 Startup - Plast 2026. Questi passaggi puntano a sostenere le giovani imprese e a promuovere progetti innovativi nel settore. La combinazione di queste azioni mira a valorizzare ulteriormente l’ambiente imprenditoriale locale.

Con due iniziative complementari lanciate simultaneamente, ComoNExT consolida il suo ruolo di polo dell’ innovazione: l’avvio della Fase Due del programma Next Accelerator e l’apertura della Call 4 Startup - Plast 2026. Da un lato, è partita la seconda fase del programma di accelerazione con dieci startup selezionate impegnate in un percorso intensivo di quattro mesi focalizzato su crescita, validazione e sviluppo strategico. Dall’altro è stata aperta una call rivolta a startup innovative, che potranno accedere a un’importante vetrina internazionale e a opportunità di business concrete nel settore della plastica alla ricerca di soluzioni innovative e al passo coi tempi che stiamo vivendo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel polo dell’innovazione. Le startup mettono il turbo

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