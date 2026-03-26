La rivoluzione nel quartiere che diventerà il Polo dell' Innovazione ma non tutti sono contenti

Nel quartiere di Sant’Albino a Monza, sono in corso importanti lavori di ristrutturazione che porteranno alla creazione di un nuovo Polo dell’Innovazione. La trasformazione coinvolge l’area, coinvolgendo diverse attività di riqualificazione. Tuttavia, alcuni residenti e associazioni locali hanno espresso critiche riguardo alle modalità di intervento e alle conseguenze della nuova destinazione dell’area.

Sant’Albino cambia volto: il quartiere monzese si trasforma e diventa Polo dell’Innovazione. Una rivoluzione industriale che, però, non piace a tutti. Così che il Coordinamento dei comitati e delle associazioni di Monza organizza un incontro pubblico per mostrare come cambierà quell’angolo di Monza e come cambierà la vita dei suoi residenti. L’appuntamento è per l’8 aprile alle 21 al centro civico di via Mameli dove verrà presentato quel “Libro bianco sulla città 4.0” che analizza tutti gli interventi che cambieranno nei prossimi anni il capoluogo brianzolo. A Sant’Albino è previsto l’ampliamento dell’azienda Elesa che porterà l’assunzione di 100 nuovi lavoratori. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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