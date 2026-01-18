Il nuovo polo dell’infanzia di Bagno a Ripoli si avvicina alla conclusione, con 75 nuovi posti dedicati ai più piccoli. L’opera, in fase avanzata grazie ai lavori di allaccio delle fognature e delle canalizzazioni di climatizzazione, si trova in via di Belmonte, vicino alla scuola media Redi, alla biblioteca e alla caserma dei carabinieri. Un intervento che amplia l’offerta educativa per i bambini del territorio.

di Manuela Plastina Con l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’allaccio fognario e in subappalto di quelli di posa delle canalizzazioni dell’impianto di climatizzazione, si entra nella fase finale di costruzione del nuovo polo didattico di Bagno a Ripoli: il nido e la materna sono ormai ben visibili nell’area di via di Belmonte, a pochi passi dalla scuola media Redi, dalla biblioteca e dalla caserma dei carabinieri. Le ultime determine firmate dall’amministrazione approvano una spesa di quasi 28mila euro per l’allaccio fognario e di 7000 per l’impianto di climatizzazione, ma sono solo due delle tante parti di un cantiere dal valore totale di 5,2 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr per 4,6 milioni e da risorse comunali per 600mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il polo dell’infanzia mette il turbo. In arrivo 75 posti per i più piccoli

Leggi anche: Sarmato inaugura il nuovo polo dell’infanzia

Leggi anche: Il polo dell’infanzia di Sarmato può ospitare 120 bambini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

GENITORI AL CENTRO: IL POLO INFANZIA DI ALBINEA PROMUOVE GLI “APERITIVI PEDAGOGICI” RIVOLTI ALLE FAMIGLIE Da gennaio a giugno il Polo Infanzia di Albinea promuoverà un ciclo di “Aperitivi Pedagogici”: incontri dedicati ai genitori e - facebook.com facebook

Infanzia comunale Collodi Polo 0-6 - Iscrizioni a.s. 2026/27 Domande entro il 14 febbraio Consulta avviso e relativi allegati QUI: comune.ciampino.roma.it/it/unita_organ… #Ciampino #Avviso #Scuola #InfanziaCollodi x.com