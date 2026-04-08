Nel Paradiso della poesia | il premio Strega Stefano Dal Bianco ospite di ' Poetico' a Meldola
Sabato 11 aprile alle 18 a Meldola si terrà un evento pubblico dedicato alla poesia, con la partecipazione del vincitore del Premio Strega Poesia 2024. L'autore sarà presente per discutere della sua raccolta intitolata “Paradiso” e incontrare il pubblico. L'iniziativa si svolge nell'ambito di una serie di appuntamenti culturali promossi nella cittadina.
Sabato 11 aprile, alle 18, Meldola ospiterà un incontro pubblico con Stefano Dal Bianco, vincitore del Premio Strega Poesia 2024 con la raccolta ‘Paradiso’. L’evento, a ingresso libero, si terrà nella sala Nella Versari di Palazzo Doria Pamphili (secondo piano) in piazza Orsini 12e ed è promosso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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