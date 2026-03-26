L’OLIMPO LETTERARIO | Premio Strega Poesia 2026 annunciata la dozzina

Da nerdpool.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la dozzina di finalisti per il Premio Strega Poesia 2026, che si inserisce nella tradizione consolidata del riconoscimento dedicato alla poesia. La selezione si è conclusa con la scelta di dodici autori, tra cui alcuni emergenti e altri già affermati nel panorama letterario. La cerimonia di premiazione è prevista per i prossimi mesi, con l’obiettivo di valorizzare le opere più rappresentative dell’anno.

Il percorso del Premio Strega continua a prendere forma anche sul fronte della poesia. Accanto alla selezione narrativa, che abbiamo iniziato a seguire nelle scorse settimane nella rubrica L’Olimpo Letterario su NerdPool, a partire dall’ articolo introduttivo dedicato proprio al premio prosegue infatti in parallelo anche il cammino del Premio Strega Poesia. In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, è stata annunciata la dozzina del Premio Strega Poesia, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Un momento chiave che arriva dopo una prima fase particolarmente partecipata: sono stati infatti 138 i libri candidati, segno di un panorama poetico vivo e in continuo movimento. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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