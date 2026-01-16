I nostri figli con disabilità costretti a far posto ad altri No alla guerra tra poveri E le mamme fanno ricorso al Tar

Le mamme di bambini con disabilità hanno presentato ricorso al Tar per denunciare situazioni di esclusione e mancanza di adeguatezza negli spazi scolastici. A Milano, le aule sono state progettate con attenzione, con finestre alte e accessibili, per garantire inclusione e rispetto delle esigenze di tutti gli studenti. È fondamentale promuovere ambienti educativi che valorizzino la diversità e assicurino pari opportunità.

Milano – Le pareti sono scandite da finestre ampie e collocate ad altezza tale da consentire anche a chi sta su una sedie a rotelle di guardare fuori. In altri locali ci sono vetrate cielo-terra. Tutt'intorno non solo il giardino ma un orto dotato di vasche rialzate sempre per consentire a chi si muove sulla sedia a rotelle di cimentarsi nelle attività via via programmate. Se ne fanno parecchie sia al chiuso sia all'aperto: dalla musicoterapia alla pet therapy. Senza contare la modernità dell' ambulatorio medico o dei bagni, funzionali anche per i casi più difficili. Infine, l'aria condizionata.

