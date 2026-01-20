A La Spezia si è recentemente verificato un grave episodio che evidenzia il disagio tra i giovani. L’esperta sottolinea come l’aggressività e l’uso di armi da taglio siano segnali di un malessere profondo, spesso indirizzato anche verso se stessi. Questo caso ci invita a riflettere sull’importanza di riconoscere e affrontare i segnali di disagio in adolescenza, per prevenire conseguenze più gravi e promuovere il benessere giovanile.

Senza entrare nel merito del caso specifico - e in considerazione del fatto che le responsabilità in gesti del genere vanno viste, riconosciute e punite per legge - c'è un discorso da porsi in termini di responsabilità adulta, poiché esiste una tendenza che oggi porta alcuni ragazzi anche ad abbracciare le armi da taglio; un fenomeno in crescita che, a detta di chi lo studia, sembra avere molto a che fare con la disperazione dilagante che sta attraversando la mente degli adolescenti (e non solo). Per la psicoterapeuta Loredana Cirillo, docente presso il dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, socia dell'istituto Minotauro di Milano e autrice del saggio Soffrire di adolescenza, ci sono degli elementi che è necessario tenere in considerazione quando si tenta di analizzare determinati comportamenti giovanili: «Il primo da tenere presente è che la fragilità e la fatica con cui gli adolescenti cercano di costruirsi un percorso di vita nel presente e nel futuro sono in qualche misura fisiologiche. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Adolescenza, aggressività, armi da taglio. L'esperta: «Quello che oggi i ragazzi ci comunicano in diversi modi è che stanno estremamente male. Fanno del male agli altri, ma soprattutto lo fanno a se stessi»

Leggi anche: Walter Siti: «A 13 anni un uomo ha provato a molestarmi ma non l'ho detto a nessuno: se lo avessi fatto non sarei quello che sono oggi. I ragazzi di oggi fanno poco sesso ma io, a 78 anni, ne sono ancora ossessionato»

Le microplastiche fanno male ma fanno peggio gli allarmismi creati ad hocLe microplastiche rappresentano una reale minaccia per l’ambiente e la salute, ma spesso gli allarmismi ingigantiti contribuiscono a creare confusione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Generazione lame, reati in aumento Giriamo con il coltello per difenderci; La Spezia, il neuropsichiatra: Sbagliato spiegare tutto con i disturbi mentali. La cultura della violenza non va tollerata; Violenza a Napoli, Nelide Milano: Scuola e famiglie devono fare rete bisogna disarmare i nostri giovani.

È appena partito a Milano il ciclo "Adolescenti: questi alieni", appuntamenti gratuiti per genitori e educatori nelle biblioteche cittadine per parlare di adolescenza. Il prossimo appuntamento sarà giovedì 29 gennaio alle 20.30 con un titolo di grandissima attualit - facebook.com facebook