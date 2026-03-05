Distretto socio-sanitario | oltre 39 mila euro per sostenere la mobilità casa-lavoro per persone disabili

Il Distretto socio-sanitario di Riccione ha destinato oltre 39 mila euro per il 2026 per facilitare la mobilità casa-lavoro delle persone con disabilità. L’obiettivo è sostenere gli spostamenti verso il lavoro, utilizzando sia mezzi privati sia altri mezzi di trasporto. L’intervento mira a migliorare l’autonomia di chi affronta difficoltà negli spostamenti quotidiani.

L’iniziativa è rivolta ai lavoratori con disabilità residenti nei 14 comuni distrettuali di Riccione che incontrano particolari difficoltà nel raggiungere la sede lavorativa con mezzi propri o trasporto pubblico Lo scorso anno nei 14 comuni del Distretto sono state presentate 20 domande di contributo provenienti da cittadini con disabilità residenti a Riccione, Saludecio, Coriano, Montescudo-Montegridolfo, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, San Clemente, da Montefiore e San Giovanni in Marignano. Il contributo massimo erogato è stato di 2.348 euro per uno stanziamento complessivo distrettuale di 40mila 488 euro. Per il 2026 il bando è già aperto e le domande di contributo possono essere presentate entro e non oltre il 10 aprile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

