Distretto socio-sanitario | oltre 39 mila euro per sostenere la mobilità casa-lavoro per persone disabili

Il Distretto socio-sanitario di Riccione ha destinato oltre 39 mila euro per il 2026 per facilitare la mobilità casa-lavoro delle persone con disabilità. L’obiettivo è sostenere gli spostamenti verso il lavoro, utilizzando sia mezzi privati sia altri mezzi di trasporto. L’intervento mira a migliorare l’autonomia di chi affronta difficoltà negli spostamenti quotidiani.

L’iniziativa è rivolta ai lavoratori con disabilità residenti nei 14 comuni distrettuali di Riccione che incontrano particolari difficoltà nel raggiungere la sede lavorativa con mezzi propri o trasporto pubblico Lo scorso anno nei 14 comuni del Distretto sono state presentate 20 domande di contributo provenienti da cittadini con disabilità residenti a Riccione, Saludecio, Coriano, Montescudo-Montegridolfo, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, San Clemente, da Montefiore e San Giovanni in Marignano. Il contributo massimo erogato è stato di 2.348 euro per uno stanziamento complessivo distrettuale di 40mila 488 euro. Per il 2026 il bando è già aperto e le domande di contributo possono essere presentate entro e non oltre il 10 aprile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Asl: chiuso per lavori il distretto socio-sanitario di San MarcoL'Azienda USL Toscana nord ovest informa che, a causa di lavori di manutenzione urgenti e non più procrastinabili, a partire da lunedì prossimo 22...

Aggiornamenti e notizie su Distretto socio.

Temi più discussi: Centro antiviolenza del Distretto socio-sanitario di Riccione: 700 contatti, 143 donne e 78 bambini presi in carico nel 2025; Fondazione, con oltre 670mila euro salgono a 41 i posti del protocollo anziani; ?Distretto Socio Sanitario 41: inaugurati a Partinico i nuovi Gruppi Appartamento del PNRR; In Sardegna mobilitazione per salvare il diritto alla salute.

Sostegno agli spostamenti per il lavoro: distretto Riccione, stanziati oltre 39.000 euroAgevolare la mobilità casa-lavoro e l’autonomia delle persone con disabilità: è questo lo scopo dell’iniziativa del Distretto socio-sanitario di Riccione che per il 2026 ha stanziato oltre 39mila euro ... altarimini.it

Distretto Socio Sanitario 41: inaugurati a Partinico i nuovi Gruppi Appartamento del PNRR?L’inaugurazione dei Gruppi Appartamento di Partinico rappresenta oggi un traguardo significativo per il Distretto 41, a dimostrazione di una gestione capace di trasformare tempestivamente le risorse ... teleoccidente.it

Nei Distretti gli Psicologi di base Dieci psicologi di base, uno per ogni Distretto Socio Sanitario della ASL, un passo significativo per rendere il supporto psicologico più accessibile e vicino ai cittadini. L’obiettivo della sperimentazione è offrire un primo livello - facebook.com facebook