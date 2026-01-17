Scontro tra Comuni Sui servizi sociali è guerra per i fondi

Due Comuni, Borghetto Vara e Bolano, si confrontano pubblicamente sui fondi destinati ai servizi sociali. La disputa, sfociata in una serie di comunicazioni ufficiali, evidenzia le difficoltà di gestione e le tensioni legate alle risorse finanziarie nel contesto della riforma regionale dei servizi sociali. La questione mette in luce le sfide di un sistema sociosanitario in fase di cambiamento, con implicazioni per l’amministrazione locale e la tutela dei servizi offerti ai cittadini.

È scontro al calor bianco sui fondi per i servizi sociali tra i Comuni di Borghetto Vara e Bolano. Uno scambio epistolare durissimo, quello andato in scena tra gli uffici finanziari dei due Comuni: da una parte quello di Borghetto, pronto a reclamare i denari per coprire i servizi svolti e a paventare persino una segnalazione alla Procura della Corte dei Conti in assenza dei trasferimenti economici; dall’altra quello di Bolano, pronto a rispondere per le rime evidenziando le difficoltà e le complessità della gestione amministrativa e finanziaria del Distretto sociosanitario 17, tenuta in qualità di ente capofila, in un momento storico peraltro complicato, per via delle implicazioni imposte dalla Legge regionale di riforma dei servizi sociali approvata nell’autunno di due anni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scontro tra Comuni. Sui servizi sociali è guerra per i fondi Leggi anche: Famiglia vive nel bosco di Vasto senza acqua ed elettricità, scontro tra genitori e servizi sociali sui figli Leggi anche: Anci Sicilia: servizi al collasso, Comuni senza fondi mentre aumentano le emergenze sociali La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scontro tra Comuni. Sui servizi sociali è guerra per i fondi; Compartecipazione ai servizi sociali, continua lo scontro politico sulla tassa; Schiaffo al welfare: “Servizi sociali Est veronese a rischio privatizzazione”; SERVIZI SOCIALI L'AQUILA: TURSINI, COMPARTECIPAZIONE ATTO DOVUTO NEL RISPETTO DELLE FRAGILITA'. Scontro tra Comuni. Sui servizi sociali è guerra per i fondi - Bolano risponde picche: "Anticipati nel 2025 oltre 300mila euro". lanazione.it

