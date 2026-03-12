Famiglia nel bosco Brambilla presenta pdl su allontanamenti | Bisogna evitare che giudice si basi solo su relazione servizi sociali
Una deputata ha presentato un disegno di legge che riguarda le procedure di allontanamento dei figli dal nucleo familiare. La proposta mira a modificare le modalità con cui i giudici valutano le situazioni, sottolineando la necessità che le decisioni non si basino esclusivamente sulle relazioni dei servizi sociali. La questione coinvolge famiglie che vivono nel bosco e le modalità di intervento in queste circostanze.
Secondo la deputata, l’allontanamento dei figli dal nucleo familiare dovrebbe restare una scelta estrema e, parlando della famiglia Trevallion, le criticità emerse non giustificano una misura così drastica Il caso della famiglia nel bosco ha messo in luce le criticità sulle procedure con cui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Famiglia nel bosco Brambilla presenta
