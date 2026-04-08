Al 28 febbraio 2026 nei magazzini pugliesi sono stoccate 80mila tonnellate di olio extravergine d’oliva prodotto in Italia, con un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Contestualmente, si registra un incremento delle importazioni di olio extravergine dall’estero. La notizia è stata diffusa da Coldiretti Puglia attraverso un comunicato ufficiale.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Al 28 febbraio 2026 nei magazzini pugliesi si registrano 80mila tonnellate di olio extravergine d’oliva made in Italy, il 117% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre nel 2025 gli arrivi in Italia di olio d’oliva straniero sono aumentati del 50% in quantità, facendo crollare i prezzi di quello nazionale e favorendo inganni e speculazioni. A denunciarlo è Coldiretti Puglia, sulla base dei dati dell’ultimo Report ‘Frantoio Italia’ dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, che lancia l’allarme su una situazione che colpisce duramente anche la Puglia, cuore della produzione olivicola italiana. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Nei magazzini pugliesi 80mila tonnellate di olio extravergine d’oliva made in Italy A febbraio con forte incremento rispetto a un anno prima mentre è aumentata l'importazione di prodotto dall'estero

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