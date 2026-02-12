Falso olio extravergine | sventata una maxi-truffa di18 tonnellate di prodotto contraffatto Lollobrigida | Italia leader nei controlli

Gli agenti hanno fermato un carico proveniente dal Porto di Salerno contenente 18 tonnellate di olio dichiarato come extravergine, ma in realtà contraffatto. La truffa avrebbe potuto ingannare molti consumatori e danneggiare la reputazione dell’olio italiano. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che il prodotto arrivasse sul mercato, e il ministro Lollobrigida ha confermato come l’Italia sia all’avanguardia nei controlli contro le frodi alimentari.

Una super-truffa a uno dei prodotti simbolo della nostra gastronomia è stato sventato al Porto di Salerno: sequestrati 18mila chili d'olio falsamente dichiarato extravergine. La maxi-operazione è frutto del lavoro congiunto "tra Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno; Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane". Lo segnala in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Proteggiamo i cittadini da una frode commerciale. L'Italia conferma così il suo ruolo di leader nei controlli per la tutela della sicurezza alimentare; e del rispetto delle regole lungo la filiera; grazie al lavoro quotidiano di uomini e donne al servizio della collettività e della qualità Made in Italy.

