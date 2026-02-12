Falso olio extravergine d'oliva venduto all'estero | 18mila litri sequestrati al porto di Salerno

La Guardia di Finanza, i Carabinieri e l’Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 18mila litri di falso olio extravergine d’oliva nascosto al porto di Salerno. Gli investigatori hanno scoperto il carico durante un controllo di routine, fermando un container che proveniva dall’estero. Ora i responsabili rischiano sanzioni pesanti e il sequestro definitivo della merce.

La scoperta è stata eseguita da Guardia di Finanza, Arma dei carabinieri e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Denunciato il titolare della ditta che commercializzava il prodotto fraudolento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Le autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico.

