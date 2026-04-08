Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta | tra i 54 arrestati anche Marco Ferdico ex leader della Curva Nord

Nella giornata di oggi, un'ampia operazione delle forze dell'ordine ha portato all’arresto di 54 persone coinvolte in attività legate alla ‘ndrangheta. Tra queste figure, figura anche Marco Ferdico, noto per aver ricoperto il ruolo di leader della Curva Nord in passato. L’azione si è concentrata su diverse zone e include anche persone con ruoli di rilievo all’interno del gruppo criminale. Le autorità stanno procedendo con indagini e verifiche sui singoli casi.

Milano, 8 marzo 2026 – C’è anche Marco Ferdico tra i 54 destinatari della ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catanzaro su richiesta della Dda, nell’ambito della a maxi-operazione della Polizia di Stato coordinata dalla procura distrettuale di Catanzaro e condotta dalla I divisione del Servizio centrale operativo, dalla squadra mobile di Vibo Valentia e dalla Sisco di Catanzaro, che vede impegnati circa 350 uomini in 5 regioni: arresti sono stati eseguiti nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo. Nel dettaglio, sono state eseguite 46 custodie cautelari in carcere e 8 obblighi di dimora con contestuale obbligo di presentazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta: tra i 54 arrestati anche Marco Ferdico, ex leader della Curva Nord 'Ndrangheta, maxi blitz tra Calabria e Nord Italia: 54 misure cautelari, coinvolta anche la provincia di ReggioDalle prime ore di questa mattina, la polizia di Stato sta dando esecuzione a 54 misure cautelari nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio... Leggi anche: Maxi operazione contro la ‘Ndrangheta, arrestati 7 affiliati della cosca Commisso Temi più discussi: ’Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: 54 arresti in 5 regioni. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico – NOMI · LaC News24; 'Ndrangheta, maxioperazione nel Vibonese: 54 arresti (NOMI e VIDEO); ’Ndrangheta, ecco i nomi delle persone coinvolte nel maxi blitz della Polizia. Maxi-operazione contro la ‘ndrangheta: tra i 54 arrestati anche Marco Ferdico, ex leader della Curva NordL’ultrà dell’Inter, già condannato nell’inchiesta Doppia Curva e a processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, è accusato di di associazione di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico ... ilgiorno.it ‘Ndrangheta, maxi operazione della polizia in cinque regioni: 54 arresti'Ndrangheta, maxi operazione della polizia: 54 arresti tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo. lettera43.it L'OPERAZIONE DELLA POLIZIA | | Blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia in 5 Regioni: coinvolte tutte le province calabresi. In manette anche il capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico - facebook.com facebook