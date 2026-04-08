' Ndrangheta la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioni

Nella giornata odierna, le forze dell'ordine hanno eseguito 54 misure cautelari in cinque diverse regioni italiane. Gli indagati sono sospettati di far parte di un'organizzazione criminale di stampo mafioso, coinvolta in attività illecite di vario genere. Le operazioni fanno parte di un'indagine coordinata da autorità giudiziarie locali, mirata a contrastare le attività della criminalità organizzata nel territorio.

Sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché traffico di stupefacenti, tentato omicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioni Leggi anche: Fogli di via e misure cautelari: cinque denunce Aggressioni e ricatti sui social, misure cautelari per cinque maranza minorenniLa Polizia di Stato di Piacenza, con il coordinamento della Procura dei minori di Bologna, ha eseguito misure cautelari personali emesse dal Gip del... Argomenti più discussi: 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioni; Dalla Locride alla Germania: arresti per traffico internazionale di droga tra Duisburg e altre città tedesche. ‘Ndrangheta, blitz della polizia in Calabria: eseguite 54 misure cautelariVIBO VALENTIA Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ... corrieredellacalabria.it 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioniDalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un’ordinan ... msn.com ’Ndrina Palamara: il clan jonico tra traffici internazionali, appalti e potere politico: La ’ndrina Palamara rappresenta un esempio paradigmatico della 'ndrangheta jonica: un sodalizio familiare in grado di operare su più fronti – narcotraffico, appalti, politica locale - facebook.com facebook