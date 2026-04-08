‘Ndrangheta 54 arresti in cinque regioni | operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro

Dalle prime ore di mercoledì mattina, sono stati eseguiti 54 arresti in cinque regioni italiane nell’ambito di un’operazione contro la 'ndrangheta. L’intervento, coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha coinvolto diverse città, tra cui Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza. Le forze dell’ordine hanno perquisite numerose abitazioni e locali associati alle persone coinvolte, ritenute appartenenti a un’organizzazione criminale.

Dalle prime ore di mercoledì mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ‘Ndrangheta, 54 arresti in cinque regioni: operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioniSono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché traffico di stupefacenti, tentato... Arresti a Guasila nel contesto di un’operazione antimafia coordinata dai carabinieriNella mattinata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Guasila hanno eseguito due fermi d’indiziato di colpa nell’ambito di un’operazione... Temi più discussi: Droga, armi e l’ombra della 'ndrangheta su mezza Italia: 54 arresti da Vibo a Milano; ‘Ndrangheta, 54 arresti in cinque regioni: operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro; Ndrangheta, maxi operazione della polizia di Stato: 54 arresti in 5 regioni; Blitz della Polizia contro la criminalità organizzata: 54 arresti tra Calabria e Nord Italia. 'Ndrangheta nel Vibonese, 54 arresti: blitz in Calabria, Campania e Nord ItaliaOperazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo ... ilvibonese.it ‘Ndrangheta, 54 arresti della PoliziaTra le accuse associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio ... catanzaroinforma.it Indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Dda di Catanzaro, su tutto il territorio nazionale - facebook.com facebook