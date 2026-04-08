‘Ndrangheta eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni | arresti anche nel Sannio

Dalle prime ore di questa mattina, le forze dell'ordine stanno eseguendo 54 misure cautelari in diverse regioni italiane, tra cui alcuni arresti nel Sannio. L’operazione fa parte di un’indagine che ha portato alla scoperta di attività illecite legate alla criminalità organizzata. Le autorità stanno proseguendo con le perquisizioni e i controlli nelle zone interessate dall’indagine. La notizia si inserisce in un quadro di azioni contro la criminalità organizzata sul territorio nazionale.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia sta eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, 54 misure cautelari a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, a carico di persone ritenute, a vario titolo, gravemente indiziate di una serie articolata di reati tra cui associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni: arresti anche nel Sannio 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioniSono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché traffico di stupefacenti, tentato... Incendi nel Cilento, eseguite due misure cautelariTempo di lettura: < 1 minuto Due persone sono state sottoposte a misure cautelari per gli incendi boschivi divampati il 7 ottobre 2025 a Laureana... Temi più discussi: 'Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni; ‘Ndrangheta, blitz della polizia in Calabria: eseguite 54 misure cautelari; 'Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni; ‘Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: eseguite 54 misure cautelari in 5 regioni. ‘Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: eseguite 54 misure cautelari in 5 regioniVIBO VALENTIA (ITALPRESS) – Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato stanno da ... italpress.com 'Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioniLa Polizia sta eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, 54 misure cautelari a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, a carico di persone ritenute ... ansa.it ’Ndrina Palamara: il clan jonico tra traffici internazionali, appalti e potere politico: La ’ndrina Palamara rappresenta un esempio paradigmatico della 'ndrangheta jonica: un sodalizio familiare in grado di operare su più fronti – narcotraffico, appalti, politica locale - facebook.com facebook