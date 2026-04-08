' Ndrangheta maxi blitz in tutta Italia | arresti anche in provincia di Viterbo

Alle prime ore di mercoledì 8 aprile, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione su larga scala che ha coinvolto varie regioni italiane, inclusa la provincia di Viterbo. Durante l’azione sono stati effettuati numerosi arresti e perquisizioni, con l’obiettivo di sgominare attività illecite collegate alla criminalità organizzata. La operazione si inserisce in un’indagine più ampia contro un’associazione criminale di stampo mafioso.