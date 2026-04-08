' Ndrangheta maxi blitz in tutta Italia | arresti anche in provincia di Viterbo
Alle prime ore di mercoledì 8 aprile, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione su larga scala che ha coinvolto varie regioni italiane, inclusa la provincia di Viterbo. Durante l’azione sono stati effettuati numerosi arresti e perquisizioni, con l’obiettivo di sgominare attività illecite collegate alla criminalità organizzata. La operazione si inserisce in un’indagine più ampia contro un’associazione criminale di stampo mafioso.
Dalle prime luci dell'alba di mercoledì 8 aprile la polizia di stato ha dato il via a una vasta operazione che ha interessato diverse province italiane, tra cui quella di Viterbo. Gli investigatori hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 54 soggetti, ritenuti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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