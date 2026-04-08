' Ndrangheta la polizia esegue 54 misure cautelari in 5 regioni

Dalle prime ore del giorno, la polizia di Stato sta eseguendo 54 misure cautelari in cinque regioni italiane, tra cui Calabria, Campania, Lombardia e Veneto. Le operazioni coinvolgono diverse città e sono state disposte da un’ordinanza per soggetti accusati di collegamenti con organizzazioni criminali. Le indagini sono state condotte negli ultimi mesi e riguardano attività criminali legate alla ‘ndrangheta. Le autorità stanno portando avanti le procedure di esecuzione in vari territori.

Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della polizia di Stato stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 soggetti. Di questi, 46 sono sottoposti a custodia cautelare in carcere e 8 ad obbligo di dimora con contestuale obbligo di presentazione alla p.g. Sono tutti ritenuti gravemente indiziati di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in 5 regioni 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioniSono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché traffico di stupefacenti, tentato... ‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni: arresti anche nel SannioTempo di lettura: < 1 minuto La Polizia sta eseguendo, dalle prime ore di questa mattina, 54 misure cautelari a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio... Temi più discussi: 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioni; ' Ndrangheta la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioni; Dalla Locride alla Germania: arresti per traffico internazionale di droga tra Duisburg e altre città tedesche; ‘Ndrangheta eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni | arresti anche nel Sannio. Da Milano a Vibo Valentia, blitz della polizia contro la ndrangheta. Eseguite 54 misure cautelari di presunti affiliati alle coscheDa Milano a Vibo Valentia, blitz della polizia contro la ndrangheta. Eseguite 54 misure cautelari di presunti affiliati alle cosche ... lanotiziagiornale.it ‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in 5 regioniVIBO VALENTIA (ITALPRESS) - Vasta operazione di polizia contro la 'ndrangheta. Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calab ... italpress.com Maxi operazione contro la 'ndrangheta, coinvolto ex capo ultrà: Un’imponente operazione di polizia è scattata alle prime ore del mattino con l’esecuzione di 54 misure cautelari, nell’ambito di un’indagine che ha messo nel mirino la piena operatività... - facebook.com facebook 'Ndrangheta, maxi operazione di polizia: 54 arresti per associazione mafiosa. C'è anche l'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico, già condannato nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva x.com