Incendi nel Cilento eseguite due misure cautelari

Due persone sono state messe sotto inchiesta e hanno ricevuto misure cautelari dopo gli incendi boschivi divampati il 7 ottobre a Laureana Cilento, in provincia di Salerno. La polizia ha agito subito, e ora si aspetta di capire cosa abbia causato il rogo e se ci siano responsabilità precise.

Tempo di lettura: < 1 minuto Due persone sono state sottoposte a misure cautelari per gli incendi boschivi divampati il 7 ottobre 2025 a Laureana Cilento, in provincia di Salerno. L'ordinanza è stata eseguita questa mattina dal Nucleo Parco dei carabinieri di Agropoli, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. I provvedimenti, emessi dal gip, riguardano due soggetti ritenuti gravemente indiziati di aver provocato due incendi, a breve distanza di tempo, in località San Paolo e in località Villa Simeoni. L'incendio in località San Paolo ha interessato circa 5.000 metri quadrati di macchia mediterranea.

