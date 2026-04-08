Nazionale Luciano Spalletti | Fosse successo a me

La Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro il Genoa, grazie ai gol di Bremer e McKennie. La partita ha permesso ai bianconeri di mantenere il passo nella corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra si presenta in buona forma e cerca di consolidare la posizione in classifica. Nel frattempo, il tecnico ha commentato il risultato con una riflessione sul suo stato d’animo in caso di eventi simili.

Una vittoria convincente contro il Genoa, con i gol di Bremer e McKennie, per dare continuità a una Juve in forma e che resta agganciata alla corsa Champions. Da quando è arrivato Luciano Spalletti ha dato verve a una squadra che vuole entrare nell’Europa che conta, ma nel dopo gara il toscano ha scelto di non fermarsi al solo risultato. Impossibile non parlare di Nazionale, specie dopo quanto accaduto in Bosnia: "L'ho vissuta malissimo — le parole del toscano — Mi sono immedesimato in Gattuso, una persona per bene e che ha tutte le qualità, e ho pensato che se fosse successo di nuovo a me io non ne sarei uscito da quella situazione. Non so come avrei potuto reagire ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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