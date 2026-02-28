Luciano Spalletti e gli uomini soli

In questi giorni di Sanremo, si parla molto di Luciano Spalletti e delle sue recenti dichiarazioni. Il tecnico ha commentato la propria situazione personale e professionale, rivelando alcune difficoltà e riflessioni sul rapporto con i giocatori e la società. Le sue parole sono state al centro dell’attenzione, suscitando reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. La discussione sulla sua posizione continua a tenere banco nelle conversazioni sportive.

L'allenatore vive la sua solitudine con la stessa sete d’avventura di uno dei metaforici (si fa per dire) protagonisti della canzone con cui i Pooh hanno trionfato a Sanremo nel 1990 In questi giorni sanremesi mi è tornata in mente una delle canzoni più controverse (per non dire altro) della storia del Festival, Uomini soli, vincitrice dell’edizione di 36 anni fa. Se gli autori l’avessero scritta oggi ci sarebbe stato da discutere. Il tempo passa e per fortuna la società si evolve (come no!), quindi certi passaggi lirici non avrebbero trovato scampo, condannati dal giudizio del popolo e dei cosiddetti esperti. Il testo è una descrizione a tratti quasi grottesca della condizione in cui molti uomini per l’appunto restano soli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Luciano Spalletti e gli uomini soli Tuttosport – “Spalletti geniale, la riunione di Luciano me la mangiavo con gli occhi”. Sulla Roma e Guardiola…2025-12-26 13:30:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Daniele De Rossi si è raccontato senza filtri. LIVE Alle 18 Juve-Napoli: Spalletti rilancia Conceiçao, Conte con gli uomini contati(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Spalletti Alla Juve…È l’uomo GIUSTO ! Una raccolta di contenuti su Luciano Spalletti. Temi più discussi: Spalletti: Se il livello è questo non si può ambire a niente. Di Gregorio? Non ha più colpe degli altri; La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Como; Spalletti scuote la Juventus: Vi giocate il futuro. Il discorso alla Continassa dopo il ko col Como; Juve-Galatasaray, Spalletti è una furia: Adesso andiamo via. Cos'è successo in Champions. Luciano Spalletti e gli uomini soliL'allenatore vive la sua solitudine con la stessa sete d’avventura di uno dei metaforici (si fa per dire) protagonisti della canzone con cui i Pooh hanno trionfato a Sanremo nel 1990 ... ilfoglio.it SPALLETTI QUASI COME ANTANILuciano Spalletti, supercazzolando morfologia, sintassi, vocabolario e semantica, scappella fortemente a destra i calciatori. Magari i brematurati perdono, mancando tutti gli appuntamenti bitumati, ma ... opinione.it Juve, rientra Bremer In vista del big match di domenica sera allo Stadio Olimpico, Luciano Spalletti ritrova un titolare fondamentale: secondo Sky Sport, Gleison Bremer è pronto a riprendersi il centro della difesa della Juventus. Il brasiliano dovrebbe fare c - facebook.com facebook Vlahovic-Juve, la fiducia può cambiare tutto Il rinnovo di Dusan Vlahovic resta uno dei temi caldi in casa Juve.Un fattore che può pesare è la stima di Luciano Spalletti, che potrebbe influenzare la decisione del giocatore #vlahovic #juve #rinnovo #s x.com