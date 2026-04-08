Dopo il Mondiale negli Stati Uniti e Canada, il tecnico della nazionale annuncerà la fine del suo contratto con la squadra brasiliana. La decisione è stata comunicata di recente, anche se non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche. Molti tifosi e addetti ai lavori si aspettano che possa essere un punto di svolta per il futuro dell’allenatore, che ha guidato diverse squadre di successo nel corso della sua carriera.

Lo sognano in tanti. Carlo Ancelotti sulla panchina della Nazionale italiana, un sogno che potrebbe diventare realtà. Quando? Dopo il Mondiale in Usa e Canada, che l’ex tecnico di Milan e Real Madrid disputerà alla guida del Brasile. Ancelotti potrebbe essere il prossimo CT dell’Italia, ne è convinto il suo ex compagno alla Roma Roberto Pruzzo: “Mi risulta che sarebbe molto disponibile ad allenare la Nazionale dopo i Mondiali”, ha dichiarato nel suo intervento in diretta a ‘Radio Radio’. Proprio al termine dei Mondiali terminerà il suo contratto (da circa 10 milioni l’anno) con la Federazione brasiliana. Al momento, in attesa della nomina del nuovo presidente della Figc (il 22 giugno le elezioni), per la panchina azzurra è corsa a due tra Roberto Mancini e Antonio Conte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nazionale ad Ancelotti dopo il Mondiale: annuncio a sorpresa

Lula scherza con Ancelotti: "Vinci il Mondiale, poi vieni ad allenare il mio Corinthians"I due uomini più importanti del Brasile si incontrano: da una parte Lula, presidente della Repubblica, dall'altra Carlo Ancelotti, ct della nazionale...

Leggi anche: Incendio nella notte al ristorante di Joe Formaggio: fiamme ad Albettone (Vicenza) dopo l’annuncio che si unirà a Futuro nazionale

Temi più discussi: Gattuso è una brava persona, ma perché Ancelotti allena il Brasile? Ricordo i lanci di pomodori, adesso c'è solo il silenzio; Chi sarà il CT della Nazionale, tra Conte e Allegri spunta Ancelotti: le probabilità; Il Brasile è in grande difficoltà: la Seleção di Ancelotti continua a faticare a poco più di due mesi dai Mondiali; 'Scusa Luka, ma per caso tu...': la simpatica domanda di Ancelotti a Modric.

Italia, il tradimento di Ancelotti: la scelta col Brasile lo elimina dalla corsa alla successione di GattusoAncelotti resterà alla guida del Brasile fino al 2030: rinnovato il contratto con un ingaggio super. La Figc dovrà rinunciare al sogno di affidargli l'incarico di c.t. dell'Italia post-Gattuso ... sport.virgilio.it

Ancelotti mai cercato dall'Italia: è la volta buona? Il rinnovo con il Brasile e le tempistiche della FigcAncelotti potrebbe diventare il nuovo ct della Nazionale? Tutti gli ostacoli Come mai Carlo Ancelotti non sia, o non sia mai stato, il ct della Nazionale è uno dei grandi misteri del calcio italiano, ... calciomercato.com

Presentazione del 62 Giro della Castellania gara Nazionale maschile open Femminile sabato 11 Aprile .Pettenasco prov di Novara - facebook.com facebook

In agitazione i lavoratori del Teatro Nazionale di Genova per il rinnovo del contratto nazionale x.com