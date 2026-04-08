Natoli Siaarti ' sempre più multidisciplinare la lotta al dolore cronico'

Durante il 25esimo congresso Acd Siaarti, si è parlato di un approccio sempre più multidisciplinare nella gestione del dolore cronico. La discussione ha coinvolto specialisti di diverse discipline che condividono l’obiettivo di migliorare le strategie terapeutiche. L’evento si è svolto a Riccione, con la partecipazione di professionisti e operatori del settore sanitario. La conferenza ha messo in evidenza le novità e le pratiche più aggiornate in questo ambito.

Riccione, 8 apr. (Adnkronos Salute) - "Un approccio sempre più multidisciplinare nella lotta al dolore cronico è uno dei fili conduttori del 25esimo congresso Acd Siaarti. Quest'anno abbiamo voluto mettere a confronto diverse professionalità, tutte impegnate a combattere il dolore". A dirlo è Silvia Natoli, responsabile dell'Area culturale dolore e cure palliative di Siaarti (Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva), in occasione del 25esimo congresso Acd organizzato dalla società scientifica dall'8 al 10 aprile a Riccione. Natoli sottolinea l'importanza di percorsi condivisi tra specialisti e la "contaminazione dei saperi". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Natoli (Siaarti), 'sempre più multidisciplinare la lotta al dolore cronico' Leggi anche: Dolore cronico per 10 mln di italiani, oltre 400 anestesisti a Riccione per congresso Siaarti Il dolore cronico è rosa, ecco perché dura di più nelle donne(Adnkronos) – "Moltiplicherò grandemente le tue pene", disse Dio alla donna secondo un noto versetto della Genesi.