Dolore cronico per 10 mln di italiani oltre 400 anestesisti a Riccione per congresso Siaarti

È iniziato oggi pomeriggio al Palariccione di Riccione il 25esimo congresso organizzato dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva. Oltre 400 anestesisti partecipano all’evento, che si concentra sulle problematiche legate al dolore cronico, una condizione che interessa circa 10 milioni di italiani. L’appuntamento si svolge nel Palazzo dei Congressi e rappresenta un momento di confronto tra professionisti del settore.

Roma, 8 apr. (Adnkronos Salute) - Si è aperto oggi pomeriggio al Palariccione - Palazzo dei Congressi di Riccione il 25esimo congresso Acd - Area culturale dolore e cure palliative organizzato dalla Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). Venticinque edizioni, oltre 400 specialisti da tutta Italia, 3 giorni di lavori fino al 10 aprile: la cerimonia inaugurale ha segnato l'avvio di un'edizione ricca di novità, con sessioni plenarie, tavole rotonde, ring, workshop pratici a numero chiuso e spazi dedicati ai giovani specialisti. Al centro dei lavori una domanda concreta: come si cura il dolore nel... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dolore cronico per 10 mln di italiani, oltre 400 anestesisti a Riccione per congresso Siaarti Leggi anche: Medicina, 10 mln di italiani con dolore cronico, a Riccione congresso anestesisti Dolore cronico: 10 milioni di italiani, IA e nuove cure a RiccioneIl dolore cronico colpisce oltre 10 milioni di italiani, una cifra che trasforma un sintomo fisico in un problema sociale invisibile. Temi più discussi: Medicina, 10 mln di italiani con dolore cronico, a Riccione congresso anestesisti; Dolore cronico: il contributo decisivo nell'(in)formazione offerto in farmacia; Dolore pelvico cronico, una nuova tecnica di neurostimolazione lo riduce fino all’80%; Dolore cronico, un paziente su tre senza terapia: servono più informazione, integrazione e accesso alle cure. Dolore cronico per 10 mln di italiani, oltre 400 anestesisti a Riccione per congresso SiaartiSchillaci in un messaggio, 'innovazioni alleato prezioso ma non possono sostituire l'esperienza clinica' - La presidente Bignami, 'l'obiettivo è portare in sala le evidenze più recenti e i casi clinic ... adnkronos.com Dolore cronico: la sindrome che nessuno nominaScopri la sindrome che nessuno nomina: il dolore cronico e i suoi impatti sulla vita quotidiana di milioni in Italia. Questo articolo esplora in profondità ... Leggi tutto ... msn.com DOLORE CRONICO: PERCHÉ IL RIPOSO NON BASTA Il dolore cronico non migliora perché resti fermo all’infinito , né perché inserisci qualche esercizio in modo casuale . Migliora quando ricostruisci la tua capacità di carico , cioè la quantità di forza, - facebook.com facebook Medicina, 10 mln di italiani con dolore cronico, a Riccione congresso anestesisti x.com