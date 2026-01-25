Natasha Lyonne la star di Russian Doll ha avuto una ricaduta dopo anni di sobrietà | l' annuncio social

Natasha Lyonne, protagonista di Russian Doll e nota per il suo ruolo in Orange Is the New Black, ha condiviso sui social di aver avuto una ricaduta dopo dieci anni di sobrietà. L’attrice ha spiegato ai fan di aver affrontato nuovamente le difficoltà legate all’alcolismo, sottolineando l’importanza di affrontare con sincerità e consapevolezza le sfide personali. La sua testimonianza evidenzia come il percorso di recupero possa essere complesso e richieda costante attenzione.

L'attrice di Orange Is the New Black ha confessato ai propri fan di essere ricaduta nel tunnel dell'alcolismo dopo un decennio. Natasha Lyonne, famosa per i ruoli in tv in serie come Orange Is the New Black e Russian Doll, è tornata sui social per interagire con i propri fan raccontando di aver avuto una ricaduta nell'alcolismo dopo un decennio di sobrietà. A metà degli anni 2000, la star di Poker Face ha lottato con la dipendenza da droghe e alcol e ora ha condiviso con i propri fan su X il difficile periodo che sta attraversando dopo aver trascorso anni di lontananza dalle dipendenze. Natasha Lyonne ha avuto una ricaduta "Ho reso pubblica la mia ricaduta, altro è in arrivo" . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

